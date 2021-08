Júri julga nesta segunda acusado de tentar matar a mulher por espancamento

O crime aconteceu no dia 6 de outubro de 2020, no Bom Jardim. Para o Ministério Público Estadual, o réu Francisco Canindé tentou matar a mulher Damiana Pinheiro com requintes de crueldade. Só não consumou o fato, porque o réu acreditou que a vítima estava morta. Ainda conforme a peça judicial, Damiana teve fraturas expostas, sendo necessário internação na UTI; Devido as pancadas na cabeça, a vítima perdeu a consciência por meses.

Nesta segunda-feira, 23, o Tribunal do Júri Popular vai se reunir na manhã (9h) desta segunda-feira, 23, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins para julgar outro acusado de feminicídio, no caso, em sua forma tentada, em Mossoró-RN.

No banco dos réus Francisco Canindé da Silva, de 52 anos. A vítima Damiana Pinheiro Alves, de 57 anos. O crime, com requintes de crueldade, aconteceu durante a madrugada do dia 6 de outubro de 2020, no bairro Bom Jardim, na zona norte de Mossoró. E não foi a primeira vez.

A vítima narra à Justiça que o réu, movido por ciúmes doentio, já a agredia há algum tempo e que ultimamente estava querendo matá-la. Dizia que ela tinha um caso amoroso com outra pessoa. O ciúme era tanto que se quer deixava ela sair de casa.

No dia 6 de outubro, durante a madrugada, Francisco Canindé começou a espancar a mulher Damiana. Agiu com tanta violência, que ele próprio chegou a acreditar que havia matado a mulher. Damiana, com lesão nos pulmões, maxilar, politraumatismo, ficou vários dias na UTI.

A vítima sofreu tantas agressões na região torácica e principalmente na cabeça, que a vítima passou meses sem consciência. Raimunda apanhou tanto, que foi deixada para trás pelo agressor desmaiada, ou o que foi dito: escapou por sorte.

O réu Francisco Canindé, ao ser preso, confessou as lesões. Não havia como negar. Ele próprio ligou para a irmã da vítima dizendo o que havia feito e que acreditava que Raimunda estava morta. Este fato pode ter sido o que salvou a vida da vítima, que ficou desmaiada.

Em sua defesa, Francisco Canindé disse que não tencionava matar a mulher e contou uma história de que ela estava querendo mata-lo, que temia que ela colocasse remédio para ele dormir. Falou que a mulher estava tendo caso com outro homem.

O julgamento deve começar às 9 horas, com o sorteio dos sete jurados. Uma vez formado o Conselho de Sentença, começa os depoimentos das testemunhas do caso. Por última, é ouvido o testemunho do réu, que está preso. Em seguida, começa os debates entre defesa e MPRN.

O MPRN inicialmente terá 90 minutos para expor o caso aos sete jurados do Conselho de Sentença. Depois será a defesa que vai defender os interesses do réu no plenário do Tribunal do Júri. Ao final, considerando o voto dos jurados, o juiz aplica a sentença prevista em lei.