Em visita ao Nordeste, o ex-presidente Lula chega ao Rio Grande do Norte nesta segunda-feira (23). Lula vai participar de agenda em Natal, ao lado da governadora do Estado Fátima Bezerra (PT).

o ex-presidente viaja pelo Nordeste desde 15 de agosto, conversando governadores e prefeitos para discutir e debater a conjuntura e os rumos do Brasil.

Na noite desta segunda, o político deve jantar na casa do senador Jean Paul Prates (PT) com a governadora Fátima Bezerra, o vice-governador Antenor Roberto, a senadora Zenaide Maia (PROS) e o secretário de desenvolvimento econômico Jaime Calado.

Na terça-feira (24), inicia as atividades com café da manhã com Fátima Bezerra no Centro Administrativo, e deve almoçar com empresários. Às 15h, ele tem encontro com artistas e integrantes de movimentos sociais. A coletiva de imprensa foi transferida para a quarta-feira pela manhã.