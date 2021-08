"Lula traz esperança ao Rio Grande do Norte", diz o senador Jean Paul Prates

O ex-presidente foi recebido no Aeroporto pela governadora Fátima Bezerra, o senador Jean, a senadora Zenaide, o vice-governador Antenor Roberto, a deputada estadual Isolda Dantas (levou Cerveja Bacurim, para Lula), a deputada Natália Bonavides, entre outras autoridades; A partir desta terça-feira, 24, o ex-presidente terá uma agenda intensa com autoridades politicas, seguimentos sociais e artistas no Rio Grande do Norte, o mesmo que ele fez nos outros cinco estados que já visitou no Nordeste

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Natal no início da noite desta segunda-feira, 23, um dia antes do previsto na agenda, para uma série de encontros com líderes partidários, no Governo do Estado e com movimentos sociais.

Lula foi recebido no aeroporto pela Governadora Fátima Bezerra, os senadores Jean Paul Prates e Zenaide Maia e a deputada Isolda Dantas, a deputada federal Natália Bonavides, entre outras autoridades.

De Mossoró, a deputada Isolda Dantas levou um presente para Lula, ofertado: "@veridianajales nos deu a missão de entregar uma Bacurim, cerveja do país de Mossoró, diretamente ao @lulaoficial e assim eu fiz. Ele agradeceu e mandou um abraço pra @cervejabacurim e pra nossa Mossoró. Na próxima a gente se encontra em solo mossoroense, né presidente?!", escreveu a deputada Isolda Dantas.

Do Aeroporto, seguiu para um jantar oferecido pelo senador Jean Paul Prates, em Natal. Foi recebido com mais presentes. Também estava na ocasião, a prefeita Marina Dias Marinho, do município de Jandaíra. Ela já antecipou que vai está saindo do MDB e se filiando ao Partido dos Trabalhadores.





“Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte, Presidente @lulaoficial! Vamos construir um Brasil melhor para todos e todas!”, escreveu o senador Jean Paul Prates, acrescentando que "Lula traz ao Rio Grande do Norte esperança de um futuro melhor para todos nós. O presidente está forte, bem, com muita vontade e cheio de energia", conclui.

Esta é a primeira vez que Lula vem ao Rio Grande do Norte após passar 580 dias preso em Curitiba, num processo que restou anulado a sentença pelo Supremo Tribunal Federal, por ter havido imparcialidade no juízo julgador, no caso o ex-juiz Sérgio Moro.





Após o jantar na casa do senador Jean Paul Prates na noite desta segunda-feira, o ex-presidente acompanhado da mulher Rosangela da Silva, será recebido nesta terça-feira pela Governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Antenor Roberto na Governadoria.

Na agenda, a previsão é de que o almoço nesta terça-feira, 24, seja com empresários, antes, porém, de 11 horas, está previsto uma entrevista coletiva. No horário da tarde, o ex-presidente vai se encontrar com os integrantes de movimentos sociais e artistas.

A exemplo do que aconteceu na passagem de Lula pelos estados do Pernambuco, Piaui, Pernambuco, Maranhão e Ceará, no Rio Grande do Norte, Lula vai conversar com os líderes dos partidos. Já se sabe que do PSB, MDB, PDT, Pros, entre outros partidos.

Lula desembarca no Rio Grande do Norte onde as pesquisas mostram que ele tem 48,5% dos votos (pesquisa do Instituto Seta/Band Natal). O Estado é governado pelo Partido dos Trabalhadores, que tem a frente Fátima Bezerra, única governadora do Brasil.