Laboratório da UFRN registra tremor de terra no município de Upanema

Nesta segunda-feira (23), às 19h57 UTC (16h57, hora local), um tremor de terra, de magnitude preliminar calculada em 1.5 mR, foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN, na região do município de Upanema, no estado do Rio Grande do Norte.

O último evento registrado no estado havia ocorrido na terça-feira (17), no município de Pedra Preta, às 15h26 UTC, com magnitude preliminar calculada em 1.5 mR.

O laboratório informou que não obteve nenhuma informação de que moradores da região tenham escutado ou sentido o evento desta segunda.

No dia 14 de julho, o Laboratório Sismológico da UFRN, juntamente com a Prefeitura do município de Caraúbas/RN, e a Defesa Civil municipal, instalou uma estação sismográfica no município.

O objetivo da ação é estudar e mapear a atividade sísmica recente que vem ocorrendo na região.

A prefeitura contribuiu com a infraestrutura local (instalação física no local), assim como a segurança do local e o fornecimento da conexão, para que o LabSis consiga, em tempo real, analisar mais rapidamente os eventos que venham a ocorrer na região.

O LabSis/UFRN permanece monitorando e divulgando toda atividade sísmica da região Nordeste do país e do estado do Rio Grande do Norte em tempo real.