Capitania dos Portos oferece curso em parceria com a Prefeitura de Grossos

A prefeitura de Grossos recebeu, na manhã desta segunda-feira (23), a visita do capitão-Tenente Elcimar Machado da Silva, da Capitania dos Portos de Areia Branca, para abertura do curso especial de segurança e de embarcações de passageiros (ESEP) na cidade de Grossos. O curso acontece no Polo Educa Grossos, órgão da Secretaria Municipal de Educação.

O curso, que começou na segunda-feira e segue até o dia 27/08, é destinado aos trabalhadores das balsas, os chamados aquaviários.

Durante o período do curso, serão transmitidos aos 15 alunos aquaviários, conhecimentos relacionados aos procedimentos de segurança de passageiros e da navegação.

Em decorrência da pandemia, medidas de prevenção foram adotadas para realização do curso, como uso obrigatório de máscaras, disponibilização de material de higienização, distanciamento social e desinfecção diária do local.

A Prefeitura Municipal de Grossos providenciou toda a logística para a realização do curso, desde a sala no Polo Educa Grossos até toda a estrutura necessária para as aulas.

Ao final das atividades, os alunos estarão habilitados a prestar serviço como Patrão de Embarcações na navegação interior e na navegação portuária, conforme limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos para Capitanias (NPCP), inclusive como profissional em embarcações de esporte e recreio.