Sesap diz que vem cooperando com a PF na investigação sobre fraude com verba da covid

Duas servidoras da secretaria foram afastadas de seus cargos, na manhã desta quarta (25), por indícios de direcionamento da contratação de empresa para fornecimento de leitos de UTI para o Hospital da PM, sem que esta possuísse capacidade técnica para geri-los e com o intuito de desviar verba enviada pelo Governo Federal para enfrentamento da pandemia. A Sesap informou que tem repassando todas as informações solicitadas e que o processo corre em segredo de justiça, o que impede quaisquer outros posicionamentos da secretaria a respeito do caso.