RN chega a 30% da sua população adulta totalmente imunizada contra covid-19

Ao todo, de acordo com o Portal RN+ Vacina, 822.113 potiguares maiores de 18 anos já foram vacinados com as duas doses (ou dose única da Janssen) dos imunizantes contra a doença, o que representa 30% das 2.657.700 pessoas que estão nessa faixa etária no estado. Quando se fala em primeira dose, 2.047.079 pessoas já foram vacinas, ou seja, 77% do público adulto.