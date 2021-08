Tibau ganha espaço em Aeroporto para divulgar suas belezas e fomentar o turismo

Prefeitos e secretários da Costa Branca estiveram com a governadora Fátima Bezerra (PT), e com John Rodgerson, presidente da Azul Linhas Aéreas, deputados e senadores do Rio Grande do Norte, durante a solenidade do voo inaugural da rota Mossoró-Natal-Mossoró. A nova rota é um momento histórico e um marco do desenvolvimento não só de Mossoró, mas de toda a região, impulsionando a retomada do turismo. “Estamos confiantes de que essa expansão por meio da malha aérea traga importantes avanços não apenas para a cidade de Mossoró, mas para a região, principalmente para os municípios que fazem parte do Polo Costa Branca”, disse a secretária municipal de Turismo Madilene Felix que participou da solenidade. Ela ressaltou que o município de Tibau conseguiu junto a Secretaria de Turismo do Estado espaço no Aeroporto para disponibilizar fotos da cidade-praia de Tibau, como forma de divulgar suas belezas e fomentar o turismo de lazer.