“O vento começa a soprar a favor”, diz comerciante do ramo da moda. Em Mossoró, as lojas do Centro da cidade, do shopping ou nas áreas nobres como Nova Betânia, e até mesmo nas regiões mais afastadas do centro comercial, tiveram que se adaptar ao momento, com demissões e até fechando, devido à crise sanitária. Os comerciantes acreditam que com a retomada dos eventos as vendas no setor de vestuários vão voltar.

O mercado da moda está otimista para este final de ano em Mossoró-RN. Os comerciantes acreditam que com a retomada dos eventos as vendas no setor de vestuários vão voltar. O setor, assim como todos os outros, perdeu até 80% do faturamento com a pandemia.

Em Mossoró, as lojas do Centro da cidade, do shopping ou nas áreas nobres como Nova Betânia, e até mesmo nas regiões mais afastadas do centro comercial, tiveram que se adaptar ao momento, com demissões e até fechando, devido à crise sanitária.

Stenio Max, do CDL, confirma as expectativas quanto à retomada das vendas neste final de ano, a partir da retomada dos eventos. Ele lembra que nesta quarta-feira, dia 25, está sendo lançado o Aquece Mossoró, este ano com a previsão de sorteio de dois carros.

Veja mais:

Aquece Mossoró 2021 será lançado nesta quarta-feira (25) em Mossoró





O presidente do Sindivarejo, Michelson Frota, também confirma as boas expectativas quanto ao aquecimento do comércio neste final de ano, logo a partir de setembro. O marco inicial, para os comerciantes, é a liberação para a realização de eventos por parte do Governo.

O empresário Daniel Amorim, da Loja DabyMan, especializado em vestuário masculino, confirma as informações de Michelson Frota e Stenio Max.

“O vento começa a soprar à favor”, diz Daniel Amorim, em contato com o MH na tarde desta quarta-feira, 25.

Segundo Daniel Amorim, os negócios estiveram ruins no período mais intenso da pandemia, mas começou a melhorar quando o governo começou a liberar a realização de eventos, pois “uma coisa está totalmente associada a outra”, explica o empresário.

Em 2020, o comércio fechou no primeiro semestre, atendendo decreto de emergência sanitária do Governo. Foram momentos difíceis, onde as vendas chegaram a cair 90%. Muitos dos comerciantes fecharam suas portas e não tiveram mais fôlego para reabrirem.

No final de 2020, teve um princípio de retomada das vendas, mas logo no início de 2021, começou a segunda onda da pandemia, novamente derrubando as vendas. “Neste período, as vendas caíram de novo e agora, no final de agosto, esperamos melhorar", destaca.