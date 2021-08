Como escolher o sutiã de amamentação ideal?

Os sutiãs de amamentação são mais importantes do que muitas grávidas pensam, pois dão conforto e sustentação necessária para quem começar a amamentar.

No momento em que uma mulher engravida, todo seu corpo passa por um processo de transformação. A região dos seios, é uma das que mais sofre alteração ao longo dos 9 meses, por isso, deve receber cuidados desde o início. O uso de sutiãs de amamentação é um desses cuidados fundamentais, e que pode ser iniciado ainda no período de gestação.

A seguir, daremos dicas de como escolher o melhor sutiã de amamentação para você, e qual a importância de investir nessas peças.





Importância de investir em um sutiã de amamentação

A primeira vantagem de um sutiã básico de amamentação é o conforto que essa peça consegue proporcionar para as mães e gestantes. Suas alças, que geralmente são mais largas que o normal, distribuem melhor o peso do busto, sem sobrecarregar as costas.

Além disso, existem modelos de sutiãs sem bojo para amamentação e sem aro, que proporcionam ainda mais conforto.





Escolha o tamanho correto

A primeira dica para escolher o sutiã de amamentação correto é o tamanho adequado, e esse tamanho adequado deve ser entre um ou dois números a mais do que você costuma usar.

Recorra sempre a uma tabela de medidas e fita métrica.





Aposte em tecidos macios

Quando for escolher seu sutiã para a amamentação, priorize as peças com tecidos flexíveis, que vão se adaptar de forma mais fácil em seu corpo.

Um bom exemplo de tecido para investir é a microfibra, pois é composta de poliamida e elastano, proporcionando comodidade térmica e sustentação necessária.