Conheça todas as vantagens de morar em apartamento com sacada

As sacadas são muito procuradas, principalmente em apartamentos na planta, por trazerem o frescor tão necessário nas cidades. Porém, algumas pessoas ainda têm dúvidas se vale a pena morar em um apartamento com sacada.

Muitos apartamentos na Zona Oeste, por exemplo, oferecem a sacada justamente para trazer mais vivacidade para os ambientes e ser uma opção de relaxamento ou até mesmo home office. Independente se for pequena ou ampla, um apartamento com varanda tem vantagens. Confira!





Apartamento com sacada proporciona uma área externa

Não poder aproveitar o ar fresco ou até mesmo a falta de uma vista mais ampla, são motivos que podem afugentar compradores de optar por um apartamento, porém a sacada pode resolver essas questões. O ambiente externo traz renovação e relaxamento, como se o morador estivesse fora de casa.

Esse espaço pode ser usado de diversas maneiras, seja com a instalação de uma mesa de jantar, churrasqueira, ou mesmo com a transformação do espaço em uma área de brincadeira para as crianças ou ainda em um ambiente iluminado para uma boa leitura.

A sacada consegue proporcionar uma brisa e boas sensações que nenhum outro cômodo consegue. Além disso, como falamos, serve a diversos propósitos. Se divirta!





Reunir quem você gosta em um ambiente agradável

Algumas varandas podem ser perfeitas para a comemoração de um aniversário ou ainda para oferecer um jantar entre amigos. Por ser um espaço externo, os convidados podem até se sentir mais à vontade em um ambiente arejado e confortável.

Alguns imóveis já vêm equipados para realizar um delicioso churrasco, como os apartamentos na Nova Klabin. Com o apoio da cozinha e sala de estar, é uma excelente opção para convidar amigos e familiares para festas, comemorações ou simplesmente uma reunião tranquila.





Vantagens para todo o imóvel

As sacadas ampliam os apartamentos e podem trazer mais luminosidade e circulação de ar, afinal há mais janelas e portas. Isso melhora significativamente a qualidade de vida e mantém o imóvel valorizado a longo prazo. Com cuidado e organização frequente, a varanda pode ser o melhor cômodo do seu apartamento.





Manter uma pequena horta

Se a sacada é o quintal do apartamento, nada melhor do que cultivar plantinhas e quem sabe até condimentos para usar na cozinha. Quem busca por uma decoração moderna também pode investir em vasos suspensos na parede, por exemplo.

As flores também são muito bem-vindas, porque renovam o ambiente e ficam excelentes sob a luz do sol. Que tal uma orquídea para alegrar a sua varanda?





Mais conforto para o pet

Amantes de pets sabem que espaço é essencial. Principalmente para os tutores de cães, o espaço da varanda pode ser excelente para exercícios e brincadeiras. O espaço externo das varandas dos apartamentos em Perdizes, por exemplo, são amplos e podem ser equipados com móveis resistentes à ação do sol, do vento e da chuva.

Lembre-se sempre de se certificar de que toda a varanda foi equipada com tela de proteção de qualidade para maior segurança dos seus pets!

Este post mostrou cinco vantagens das varandas e como esse espaço externo pode revolucionar sua vida! Luminosidade, circulação de ar e versatilidade são primordiais para uma qualidade de vida elevada.