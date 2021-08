Prefeitura de Grossos realiza audiência para a construção do PPA e LOA junto com a população

Na manhã desta quinta-feira (26) a Prefeita Cinthia Sonale e o Vice Galego Caetano compareceram à Câmara de Vereadores para participarem de Audiência Pública, que tem como principal objetivo a construção do Plano Plurianual (PPA) para os exercícios de 2022 a 2025, bem como da Lei Orçamentaria Anual (LOA) para o exercício 2022.



A Prefeita Cinthia Sonale cumprimentou a todos e todas presentes sobre a importância da população na construção do PPA e da LOA. "A participação popular é fundamental, por isso, estamos todos reunidos nesta Casa, para juntos podermos discutir com clareza e transparência o planejamento das ações, que por meio da administração pública e dos programas sociais serão transformados em benefícios para todos os munícipes, na área da saúde, educação, meio ambiente e Cultura, e a continuidade de todos esses serviços", disse.



O vice-prefeito Galego Caetano agradeceu a presença de todos que estavam na assembléia, vereadores, secretários e representantes das comunidades. "Estamos reunidos com uma missão, para juntos planejarmos os objetivos e prioridades para nossa cidade. Sabemos do que precisamos e onde devemos investir, e já estamos investindo de forma maciça em todos as áreas, na saúde, por exemplo, é presenciado avanço significativo, com a variada ofertas de serviços médicos especializados, bem como a oferta de Ultrassonografias, realização de exames, e muitos outros que já chegaram ao alcance da população", enfatizou.



Ainda de acordo a Chefe do Executivo Grossense, o principal objetivo da gestão é garantir melhor qualidade de vida para todas às pessoas. "Sabemos das dificuldades e desafios enfrentados, mas vamos investir com zelo os os recursos e com objetivos claros, vamos traçar metas para ofertar a toda a população, conforto, oportunidades de lazer. E reforço mais uma vez o meu compromisso com todos os Grossenses na busca de investimento e oportunidades", disse.



O evento ocorreu na Câmara Municipal com participação de populares e contou com a presença do secretario Geral Veronildo Caetano, dos vereadores, o Presidente da Câmara, Fabiellyson Gomes, Dorinha do Córrego, Antonio Gustavo, Dauster Renard, Cinthia Seabra, João Carlos, Alexandre Santos e Secretários Municipais.