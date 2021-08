Cerca de 59 mil potiguares estão com a D2 atrasada; Sesap realiza novo “Dia D” amanhã (28). O objetivo é completar o esquema vacinal da população, ampliando a imunização entre os potiguares. “Estudos mostram que as vacinas são eficazes contra a variante Delta. Assim, é importante completar a vacinação e tomar os cuidados sanitários necessários”, informou a Sesap.

O Rio Grande do Norte realiza neste sábado (28) mais um Dia D destinado à vacinação contra Covid-19, em especial para as pessoas com atraso na segunda dose. O objetivo é completar o esquema vacinal da população, ampliando a imunização entre os potiguares.

Segundo levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), cerca de 59 mil pessoas estão com a aplicação da segunda dose em atraso em todo estado.

A Sesap orienta que os potiguares busquem a sala ou posto de vacinação mais próximos de sua residência e regularizem o esquema vacinal.

Para intensificar a campanha estadual de vacinação e reforçar o estoque de doses disponíveis nos municípios, a Sesap realiza hoje (27), às 15h, a distribuição de 83 mil doses de vacinas exclusivas para aplicação da D2. Além disso, serão distribuídas mais 11.346 doses da Pfizer e 37.150 da Coronavac/Butantan.