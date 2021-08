Hoje (27) é dia da psicóloga e do psicólogo e, junto do Conselho Regional de Psicologia do RN (CRP), a deputada estadual Isolda Dantas (PT/RN) realizou Audiência Pública “Compromisso da Psicóloga e do Psicólogo com a sociedade e com a profissão em tempos de pandemia”.

A audiência foi transmitida pela TV e pelo Youtube da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e no Facebook da deputada.

Participaram da audiência representantes dos Conselhos regional e federal da psicologia, professores e estudantes de psicologia, bem como trabalhadores da psicologia das redes SUS e SUAS.

Izabel Hazin, do Conselho Federal de Psicologia, agradeceu a deputada por “dar voz” aos psicólogos e iniciou sua fala lembrando as crises da pandemia, do aumento da precarização do trabalho, da miséria e violência e da degradação do meio ambiente que aumentam muito a necessidade do atendimento psicológico.

Keyla Amorim, presidenta do CRP, elencou algumas pautas dos trabalhadores da psicologia como a inserção dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas (pauta encampada também pela deputada Isolda) e o redimensionamento do número de psicólogos na atenção básica do SUS.

“Não vamos abrir mão de disputar alternativas para superar esta grande crise na qual nos encontramos” disse Keyla.

A audiência homenageou as psicólogas: Kalyana Cristina Fernandes de Queiroz, Khris Evelyn Teixeira de Lima, Alda Karoline Lima da Silva e Maria Aparecida de França Gomes que atuam diretamente no atendimento.

“Neste período de pandemia, os psicólogos e as psicólogas, enquanto profissionais e agentes políticos cumpriram o papel de garantir o olhar para o social em meio ao desafio de se “reinventarem” para atender aqueles e aquelas mais vulneráveis. É preciso reconhecer o compromisso destes trabalhadores e é preciso falar de saúde mental pela valorização da vida”, diz a deputada Isolda.