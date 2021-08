Prefeitura de Grossos realiza atividades recreativas e educacionais para 200 crianças

A Prefeitura de Grossos proporcionou, nesta sexta-feira, um dia de lazer e entretenimento para cerca de 200 crianças cadastradas no Programa Criança Feliz, que é de iniciativa do Governo Federal e que se efetiva no Brasil com o apoio e suporte das Prefeituras. Em Grossos o evento se deu no Clube Espaço Verde e foi prestigiado pela prefeita Cinthia Sonale.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Emanuela Costa, agosto é o mês da Infância, marcado por ações que visam ao atendimento de crianças que necessitam de mais atenção. Para tanto, a secretária informou que o programa proporciona visitação domiciliar para crianças de zero a três anos, com atendimento especializado, e contempla crianças de zero a seis anos que sejam incluídas no Benefício de Prestação Continuada (BPC). “Esse trabalho é realizado por seis visitadoras, qualificadas, para prestar informações às famílias e contribuir com o desenvolvimento das crianças”, disse Emanuela.

Para o evento desta sexta-feira, a prefeita Cinthia Sonale frisou que a ação foi alusiva ao mês da Infância, promovido em todo o Brasil. No município, segundo a prefeita, foram trabalhados temas com as mães para o desenvolvimento da criança. “Está comprovado que é na infância onde a criança tem o melhor resultado em termos de aprendizado”, disse Cinthia.

O dia de lazer, proporcionado para as crianças, para a secretária Emanuel Costa, se constituiu em sucesso total. “A prefeita preparou todo o momento de lazer, com piscina de bolina, pula-pula, algodão doce, contação de história e muita diversão. Tivemos oficina de pintura em mão, além de atividade para a coordenação motora a cargo de uma psicopedagoga”, disse.



O programa Criança Feliz é realizado pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), para trabalhar as famílias e cadastrá-las aos benefícios sociais.