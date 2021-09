Prefeitura de Grossos realiza atualização do inventário turístico em parceria com a Uern

Investir no turismo como caminho para fomentar a economia é uma das prioridades da Prefeita Cinthia Sonale. Pensando nisso, a Prefeitura de Grossos firmou parceria com a UERN, para realizar a atualização do inventário turístico do município. A ação se deu por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

A secretária de Turismo Clarice Morais participou, na última segunda-feira (23), de uma reunião virtual com os professores e alunos do curso de Turismo da UERN para acertar os últimos detalhes necessários à vinda da equipe a Grossos para realizar as pesquisas de campo.

De acordo com a secretaria, a equipe de estudantes do curso de Turismo virá ao município realizar uma capacitação com o pessoal que vai trabalhar em campo, colhendo os dados.

A iniciativa visa garantir um novo panorama do setor, com informações de cada segmento e dados coletados junto aos turistas e à população. O levantamento vai reunir, ainda, o acervo histórico e artístico da cidade e elencar seus atrativos naturais e seu patrimônio material e imaterial.

Ainda segundo a secretária, o inventário precisa ser atualizado a cada três anos. “Infelizmente o inventário de Grossos não é atualizado desde 2014”, comentou a secretária.

Para a prefeita Cinthia Sonale, a atualização dos dados do setor do turismo é essencial para o desenvolvimento da cidade. “A área do turismo foi a mais prejudicada pela crise imposta pela pandemia, sendo um dos primeiros a paralisar as suas atividades. E o melhor caminho para fomentar a economia e o desenvolvimento da nossa cidade, passa pelo turismo. Através do inventário, vamos definir estratégias para que o setor seja a porta de entrada para a geração de emprego e renda para o nosso povo”, disse.

O inventário turístico é o levantamento de todas os dados de identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços, equipamentos e da infraestrutura de apoio ao turismo que existe na cidade. O inventário serve como instrumento base de informações, para que a gestão possa planejar a atividade turística de município.