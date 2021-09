RN conclui pagamento dos salários de agosto dos servidores nesta terça, 31

O Governo do Estado depositará nesta terça-feira (31), o pagamento da segunda parcela do mês de agosto. Serão quase R$ 200 milhões na conta de aproximadamente 58 mil servidores o que equivale a 50% do funcionalismo estadual.

A outra metade dos servidores já recebeu o salário integral no último dia 14, totalizando uma folha de R$ 498,6 milhões paga dentro do mês trabalhado.

A Governadora professora Fátima Bezerra, fez o anúncio nas suas redes sociais nesta segunda-feira (30).

“Bom dia, pessoal! O secretário de planejamento Aldemir freire confirmou e as transferências foram feitas. Amanhã (31) ao longo do dia o complemento do salário de agosto cairá nas contas dos servidores, seguindo o combinado que vocês já conhecem. Uma excelente semana a todos(as)” disse a Governadora.

Quase 35 mil servidores que ganham mais de R$ 4 mil receberão os 70% restantes do salário - um montante de R$ 131,7 milhões, o complemento ao adiantamento de 30% pago na segunda quinzena do mês. Além dos R$ 67 milhões referentes ao salário integral dos servidores lotados em órgãos com recursos próprios e da pasta da Educação.