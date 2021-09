Blitz educativa arrecadará frascos de vidro para coleta de leite materno

O Corpo de Bombeiros Militar e a equipe do Programa Bombeiro amigo do Peito, junto com o Banco de Leite de Mossoró, promovem nesta terça-feira (31), uma blitz educativa em frente a Maternidade Almeida Castro com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da amamentação e da doação do leite materno.

A ação é em alusão a campanha Agosto dourado, que trata da importância da amamentação para o pleno desenvolvimento das crianças.

De acordo com o Major Joilton Cunha, responsável pelo programa Bombeiro Amigo do Peito em Mossoró, a blitz também estará arrecadando frascos de vidro para o armazenamento do leite materno, ele pede que o cidadão que tiver em casa frascos de café com tampa que veda, leve para doar.

“Para finalizar o Agosto Dourado, que é o mês que estimula a amamentação, nós vamos fazer essa ação onde queremos estimular a doação de leite materno e também a doação de frascos de vidro, tão importantes para garantir o armazenamento do leite materno”, ressalta.

O Banco de leite de Mossoró arrecada em média 8 a 10 litros de leite por dia, vindos de cerca de 30 doadoras. A quantidade é consumida totalmente pelos bebês internados na UTI da Maternidade Almeida Castro. E devido a baixa quantidade doada, não é possível fazer um estoque, sendo necessário a doação frequente.

A bliz acontece a partir das 07:30h em frente a Maternidade Almeida Castro