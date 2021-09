Cursos gratuitos auxiliam professores no planejamento para a volta às aulas

O retorno presencial às salas de aula está ocorrendo de forma gradual em alguns lugares do Brasil. Cerca de 189 milhões de pessoas já receberam ao menos a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, de acordo com o Governo Federal, até julho desse ano.

Com o avanço da imunização contra a Covid-19, o setor da educação planeja retornar de forma segura às aulas. Para auxiliar nesse processo, a plataforma de formação continuada Escolas Conectadas disponibiliza sete cursos para ajudar os educadores no planejamento de uma aprendizagem significativa nessa volta às aulas. As especializações são gratuitas, on-line, certificadas e podem ser realizadas como e onde o educador quiser.

“Para além do retorno físico às salas de aula, os professores precisam pensar como estão a cabeça dos alunos após quase dois anos de aula remota. A expectativa em reencontrar os amigos, a ansiedade por retornar ao espaço onde essas crianças, esses jovens se sentem bem. Por outro lado, o medo de sair de casa também precisa ser levado em consideração. Por isso, abordar conteúdos e proporcionar momentos de descontração e alegria são essenciais para um retorno tranquilo”, afirma a professora Mariana Gonçalves, 35.

Confira as especializações gratuitas oferecidas aos professores:

1. Jogos e brincadeiras: para além da seriação

Um dos conteúdos que mais engaja os estudantes, independentemente do nível de aprendizagem são os jogos. Através do lúdico, os alunos potencializam seu desenvolvimento de forma divertida e educativa. O propósito deste curso é discutir e analisar as potencialidades deles na constituição da infância e na construção de vínculos.

Início: 30 de agosto

Término: 27 de setembro

Carga horária: 20 horas

Modalidade: Mediado

Competências da BNCC envolvidas: Comunicação; Empatia e cooperação; Autoconhecimento e autocuidado; Cultura Digital; Repertório Cultural



Certificação: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul







2. Experiências educativas inovadoras usando as TIC

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) vieram para ficar. Falar em inovação e integração entre profissionais da educação e estudantes é também debater as possibilidades dos recursos tecnológicos como potencializadores do desenvolvimento de competências e habilidades do século XXI.

O objetivo do curso é reavaliar práticas pensando no contexto atual e adaptá-las para a realidade de cada turma.

Início: 30 de agosto

Término: 27 de setembro

Carga horária: 10 horas

Modalidade: Autoformativo

Competências da BNCC envolvidas: Conhecimento; Pensamento científico, crítico e criativo;

Comunicação; Autoconhecimento e autocuidado; Cultura Digital.

Certificação: Centro Universitário Ítalo Brasileiro





3. Inova Escola – Personalização

Cada estudante é único e merece a chance de traçar o próprio caminho de aprendizagem. Por meio da personalização, os professores podem compreender as necessidades individuais e valorizar a diversidade de saberes da turma. O objetivo do curso é preparar os participantes para aplicar o conceito de personalização em suas realidades, adaptando práticas para desenvolver autonomia e mediar o processo de aprendizagem de acordo com os ritmos variados dos estudantes.

Início: 27 de setembro

Término: 25 de outubro

Carga horária: 25 horas

Modalidade: Mediado

Competências da BNCC envolvidas: Conhecimento; Pensamento científico, crítico e criativo;

Comunicação; Autoconhecimento e autocuidado; Trabalho e projeto de vida

Certificação: Instituto Singularidades





4. Avaliação: para que e como avaliar

Uma vez adotadas práticas inovadoras, os processos avaliativos também precisam acompanhá-las. O objetivo da avaliação é conhecer como o estudante pensa para ajudá-lo a aprender. Neste curso, os educadores são convidados a trabalhar com diferentes abordagens avaliativas, em modelos presenciais e remotos, e a pensar nelas como parte do processo de aprendizagem.

Início: 11 de outubro

Término: 08 de novembro

Carga horária: 20 horas

Modalidade: Mediado

Competências da BNCC envolvidas: Conhecimento; Pensamento científico, crítico e criativo;

Comunicação; Argumentação; Autoconhecimento e autocuidado;

Certificação: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul





5. Sem medo da indisciplina: a construção participativa da disciplina na sala de aula

Conceitos como disciplina e indisciplina são discutidos, buscando responder algumas das questões mais essenciais dos educadores em relação à gestão de uma sala de aula. A partir dos tópicos levantados ao longo do módulo, o objetivo é fazer com que o educador sinta-se mais confortável para buscar soluções de construção participativa com a turma.

Início: 11 de outubro

Término: 08 de novembro

Carga horária: 50 horas

Modalidade: Curso mediado

Competências da BNCC envolvidas: Conhecimento; Argumentação; Empatia e Cooperação;

Autoconhecimento e autocuidado; Responsabilidade e cidadania.

Certificação: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul





6. Produção colaborativa de conhecimento: redes para multiplicar e aprender

Diante da possibilidade de personalizar conteúdos e analisar grandes volumes de dados, a colaboração se torna uma das mais importantes habilidades a ser desenvolvida para tomar decisões e executá-las de forma efetiva. A ideia do curso é incentivar construções coletivas em sala de aula e em outros ambientes, criar redes e ampliar a conexão entre profissionais da educação e estudantes.

Início: 25 de outubro

Término: 22 de novembro

Carga horária: 50 horas

Modalidade: Mediado

Competências da BNCC envolvidas: Conhecimento; Comunicação, Argumentação; Empatia e

cooperação; Cultura Digital

Certificação: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul





7. Mudanças de tempos e espaços para a inovação pedagógica

Entre tantos impactos produzidos pela pandemia sobre a educação, a necessidade de repensar os tempos e espaços escolares talvez seja o maior. Neste curso, o objetivo é apresentar estratégias que permitam romper o modelo tradicional de escola para encorajar a paixão por aprender, o exercício da curiosidade e a adoção de princípios e procedimentos científicos, como a investigação, a análise crítica, a imaginação e a criatividade.

Início: 25 de outubro

Término: 22 de novembro

Carga horária: 20 horas

Modalidade: Mediado

Competências da BNCC envolvidas: Conhecimento; Comunicação; Argumentação; Pensamento

científico, crítico e criativo; Empatia e Cooperação

Certificação: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul