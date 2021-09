RN deve começar vacinação de adolescentes ainda este semana, de acordo com a Sesap

O Rio Grande do Norte atingiu a marca de 79% da população com 18 anos ou mais vacinados contra a covid-19 com a primeira dose, equivalente pouco mais de 2,1 milhões de potiguares com 18 anos ou mais, segundo a plataforma RN + Vacina.

O resultado é fruto de uma intensa campanha estadual de vacinação realizada em todos os 167 municípios do estado e adesão da população à vacina, método mais eficaz de prevenir o contágio e a disseminação do coronavírus.

A Sesap realizou, nos dois últimos sábados (21 e 28 de agosto), dias D com o objetivo de impulsionar a vacinação dos potiguares.

No primeiro dia D, 11.881 pessoas foram vacinadas com primeira, segunda ou dose única contra o coronavírus. Já no segundo dia D, 19.547 potiguares foram vacinados, totalizando mais de 31 mil potiguares vacinados contra a Covid-19.

Segundo o RN + Vacina, pouco mais de 873 mil pessoas já tomaram a segunda dose ou dose única da vacina contra a Covid-19, correspondendo a cerca de 32% da população adulta vacinada no RN.

"A Sesap tem feito um trabalho junto aos municípios, incentivando na busca ativa da população que ainda não completou o esquema vacinal, ou seja, não tomou a segunda dose. É fundamental que as pessoas procurem os postos de saúde, porque estamos com a variante Delta em circulação no Estado e nossa defesa é a vacina", afirma Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da SESAP.

Até o momento, o RN recebeu mais de 3,7 milhões de doses para a campanha estadual de vacinação, das quais 2,9 milhões já foram administradas pelas salas de vacina em todo RN.

VACINAÇÃO DE 12 A 17 ANOS

Nesta semana, a previsão é que o RN inicie a vacinação de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Assim como aconteceu com a população adulta, a vacinação começará pelos grupos prioritários. Inicialmente, serão vacinadas gestantes de 12 a 17 anos e, em seguida, os demais grupos.

"Iremos começar pelas gestantes e puérperas para dar continuidade à vacinação. A ampliação de público será permitida nos municípios que completarem 90% da vacinação da população adulta", disse Kelly Lima.

SEGUNDA DOSE

Tendo em vista a confirmação de casos da variante em circulação comunitária em Natal, a Sesap reforça e orienta a população para buscar as salas de vacinação mais próximas de suas residências e regularizar ou completar o esquema vacinal.

As vacinas são eficazes contra a variante delta e, por isso, é importante a vacinação e adoção de medidas sanitárias de prevenção e combate ao coronavírus.