Cinthia Sonale garante pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado

Mais uma vez cumprindo seu compromisso com o funcionalismo público, a prefeita Cinthia Sonale garante o pagamento dos salários dos servidores dentro do mês trabalhado. Nesta terça-feira (31), os proveitos do mês de agosto de todos os efetivos do município de Grossos já estão à disposição nas contas bancárias dos servidores.

Além do salário de agosto, a prefeita Cinthia Sonale também está realizando o pagamento da quarta parcela referente a folha de dezembro de 2020, deixada pela gestão anterior, conforme compromisso assumido com os servidores

“É com satisfação que mais um mês estamos cumprindo nosso compromisso com o pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado, não só o salário de agosto mas também mais uma parcela dos vencimentos atrasado deixados pela gestão anterior. O pagamento em dia é uma realidade do servidor público de Grossos, é uma prioridade da nossa gestão”, ressalta a prefeita Cinthia Sonale.De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, somente a folha de agosto dos efetivos injeta R$ 459.109 mil na economia local, e a quarta parcela referente a dezembro de 2020, mais R$ 42.974, somando assim mais de meio milhão fortalecendo a economia do município.



Com isso, a prefeita Cinthia Sonale continua garantindo a movimentação da economia local, contemplando servidores e os comerciantes em geral. Quando se paga em dia, o servidor tem a garantia de honrar seus compromissos e, assim, se sentir inserido no contexto social de maneira ampla.

Para Cinthia, o pagamento em dia é sinal de valorização do servidor. “Cumprimos a nossa palavra mais uma vez com os 231 servidores, e hoje, estamos pagando o salário de agosto. Reafirmo aqui meu compromisso de valorizar o servidor público e manter os salários em dia”, declarou Cinthia.