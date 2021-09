Ipern retoma exigência da Prova de Vida dos aposentados e pensionistas do RN

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (Ipern) retomou, a partir desta quarta-feira (1º), a obrigatoriedade da realização da Prova de Vida dos aposentados e pensionistas vinculados à previdência estadual.

A Prova de Vida é necessária, não só para manter a atualização dos dados cadastrais dos beneficiários, mas principalmente para evitar fraudes na previdência.

Aposentados e pensionistas que residem em Natal devem se apresentar na sede do órgão, localizada na Rua Jundiaí, 410, Tirol (próximo à Catedral). Já os beneficiários que não residem na capital devem realizar a Prova de Vida nas agências do Ipern, instaladas em Mossoró e Caicó.

Nos municípios de Alexandria, Alto do Rodrigues, Apodi, Caraúbas, Ceará-Mirim, João Câmara, Macaíba, Macau, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e São Paulo do Potengi os aposentados e pensionistas podem realizar a atualização dos dados cadastrais nas Centrais do Cidadão.

Vale ressaltar que, neste mês de setembro, apenas os aniversariantes do mês devem procurar as unidades do Ipern para a atualização dos dados cadastrais.

Além disso, a fim de evitar riscos de transmissão da Covid-19, os cidadãos que precisem realizar a Prova de Vida nas unidades do órgão ou nas Centrais do Cidadão deverão continuar seguindo os protocolos sanitários.

Entre eles, usar corretamente a máscara de proteção durante todo o tempo em que permanecer no local; e permitir a higienização das mãos com álcool 70% ao entrar e sair da unidade.