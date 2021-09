RN já recebeu 3,886 milhões de vacinas contra a Covid; mais 150 mil chegam nesta quarta (1º)

Ao todo, o estado já tem 2.135.892 de parcialmente imunizadas (com a D1) e outras 933.443 totalmente imunizadas (que receberam a D2 ou a dose única da Janssen). Pela manhã e no início da tarde 108.440 unidades da Coronavac/Butantan desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Os lotes são divididos por igual entre primeira e segunda doses. À tarde, de acordo com o Ministério da Saúde, serão mais 21.060 imunizantes da Pfizer e 21 mil da Astrazeneca/Fiocruz, todas destinadas para aplicação da segunda dose.