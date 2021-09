Foragido condenado a 14 anos pelo estupro da filha é preso pela PRF em Macaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 41 anos de idade, foragido da justiça por ter cometido um crime de estupro contra própria filha.

A prisão aconteceu na noite desta terça-feira (31), no km 295 da BR 304, no município de Macaíba, no Rio Grande do Norte.

Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal.

O mandado foi constatado após os policiais rodoviários federais darem ordem de parada ao condutor de uma Traxx, sem placa, durante uma fiscalização de rotina.

Uma vez checada a documentação do veículo e do condutor, foi constatada a existência do mandado de prisão em aberto. O homem foi condenado a mais de 14 anos de prisão pelo crime.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o plantão de Polícia Civil da zona sul de Natal/RN.