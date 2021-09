Suspeito reage a abordagem atirando contra policiais e morre durante confronto, em Apodi

Um homem identificado até o momento apenas como Lucas, foi morto durante um confronto com o GTO e a Rádio Patrulha do município de Apodi, na região oeste do Rio Grande do Norte.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), na Rua Aristides Pinto, localizada no bairro Brecha da Gata.

A Polícia Militar informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que vinham recebendo denúncis, via Ciosp, de moradores assustados com atitudes suspeitas em uma residência da rua. Desde então, uma viatura passou a fazer rondas constantes no local.

Nesta terça, Lucas estava na calçada da residência e quando a viatura se aproximou, ele correu para dentro. Os PMs então desceram e pediram que ele saísse, momento em que ele passou a disparar contra os policiais, que reagiram à agressão.

Na troca de tiros, Lucas terminou ferido. Ele ainda chegou a ser socorrido pelos próprios policiais para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, Lucas era suspeito de ser integrante de uma facção criminosa com atuação na região. Também já havia sido preso pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por receptação.

O corpo do homem será encaminhado para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames e, em seguida, liberado para sepultamento.