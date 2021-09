Prefeitura de Serra do Mel desenvolverá ações de prevenção ao suicídio

Tendo em vista a alta incidência e aumento progressivo da prática do suicídio, o Poder Público Municipal de Serra do Mel tem definido estratégias e ações de combate ao suicídio.

A Secretaria Municipal de Saúde através do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e demais pastas, a Gestão Municipal promoverá atividades em celebração ao Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio.

De acordo com Kallya Hammara, coordenadora do Nasf, a saúde de de Serra do Mel já organizou calendário onde realizará palestras tendo como local as Unidades Básicas de Saúde (UBS), das vilas, onde promoverão uma roda de conversa sobre o tema “suicídio”.

Ela alerta da importância de se observar os sinais de ideação suicida. “Prestar atenção no adolescente, na criança, no adulto, tentar identificar o porquê dele não estar mais conversando, de ficar mais isolado ou o motivo de não ir à escola, entre tantos outros exemplos. É preciso que saibamos, daí a importância de participar das ações”, observou Hammara.

Ela ainda reforça que por meio das palestras, roda de conversa, “é possível que as pessoas comecem a identificar possíveis diferenças no outro e busquem uma solução. E que o município possui um serviço para atender esses casos e oferecer ajuda a quem precisa”, disse a coordenadora do Nasf.

SOBRE O SETEMBRO AMARELO

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção.

A Campanha ocorre desde 2014, por meio da identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações sobre o suicídio, e acontece durante o mês de setembro em todo o mundo. No dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

Veja locais e datas das palestras:

● UBS Vila Alagoas – dia 13/09 - às 8h

● UBS Vila RN – dia 14/09

● UBS Vila BR – dia 16/09 - às 16h30 (com as mulheres da academia da saúde)

● UBS Vila Maranhão – dia 23/09

● UBS Paraná – dia 28/09

