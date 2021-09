RN reduz intervalo entre doses das vacinas da Pfizer e Astrazeneca de 12 para 8 semanas

Em Mossoró, a secretária de saúde Morgana Dantas anunciou que aquelas pessoas que tomaram a primeira dose até 8 de julho, já podem procurar o centro de vacinação ou Ginásio do Sesi para a vacinação. "Já estamos convocando aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer ou Astrazeneca até 8 de julho, ou seja completaram 8 semanas, para completar seu esquema vacinal com a segunda dose no Ginásio do Sesi ou no Centro de vacinação, lembrando que as UBS's também dispõem de doses da Astrazeneca" explica Morgana