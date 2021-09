RN vai ganhar mais três delegacias de atendimento à mulher vítima de violência

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta quarta-feira (1°) a criação de mais três delegacias especializadas em atendimento à mulher vítima de violência, dessa vez na Região Metropolitana de Natal, totalizando 12 DEAM´s no estado. As novas DEAM´s funcionarão em Ceará-Mirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante.

“Nós iniciamos o Agosto Lilás 2021 anunciando a implantação de mais quatro delegacias de combate à violência contra a mulher”, declara a governadora do Estado, que em agosto criou as DEAM´s de Assu, Macau, Nova Cruz e Pau dos Ferros.

Agora em setembro, no encerramento da campanha, somando essas outras três novas delegacias da região metropolitana, o estado mais que duplica o número das unidades especializadas.

Há 17 anos, o Estado do Rio Grande do Norte não tinha uma nova delegacia de defesa da mulher vítima de violência. Antes, o Estado possuía apenas cinco delegacias para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero. Em dois anos e meio de governo, foram criadas sete novas DEAM´s.

Acompanhada da delegada geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, a governadora agradeceu o empenho da equipe que trabalhou na efetivação das novas delegacias.

“Meu reconhecimento ao seu papel e ao empenho de toda a equipe da Polícia Civil do nosso estado. Estabelecer prioridade é dar foco e planejamento. O enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres não é apenas com discurso e retórica, é com atitude, com ações concretas como essas."

“Nós temos números estatísticos que comprovam que a violência contra a mulher está crescendo e, como mulheres e gestoras, estamos honrando o compromisso de continuarmos avançando na política de combate a essa violência tão covarde”, declarou Ana Cláudia Saraiva.

O Agosto Lilás 2021 dedicou pautas de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres e foi articulada pela Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh), em parceria com outras secretarias e órgãos da administração direta e indireta, bem como da rede de proteção à mulher no estado.

Também foi nesta gestão que se ampliou o atendimento da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) para 24h, na zona Norte de Natal; além da instalação do Botão do Pânico, que atua em binário com a tornozeleira eletrônica; a instituição da Patrulha Maria da Penha e realização do Programa Maria da Penha vai às Escolas – PROMAPE; a implantação de filtro no sistema do CIOSP para monitoramento específico de casos de violência doméstica para propiciar o acompanhamento dos casos; reativação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres – CEAV; instituição da “Casa Abrigo”, com atendimento regional, para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; sem contar mais de uma dezena de leis que foram sancionadas, todas elas voltadas para a promoção dos direitos das mulheres.