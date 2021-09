125 servidores da saúde assinam manifesto em defesa de Maura Sobreira. A saída de Maura Sobreira em função da ação da Policia Federal provocou revolta e indignação entre os funcionários da Sesap que, na carta, destacaram o trabalho realizado por Maura durante a pandemia da Covid-19. “Com essas ações, foram 13.939 VIDAS salvas em leitos de atenção aos pacientes com covid-19 até apresente data (02/09) e 23.715 internações, o que demonstra a capacidade de resposta do Estado em meio ao caos”, destacam.

125 servidores da saúde do Rio Grande do Norte assinam carta de apoio e solidariedade a Maura Sobreira, que foi afastada de suas funções como Secretaria Adjunta da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), por determinação da Justiça Federal e nesta sexta-feira (03) foi exonerada (demissão voluntária).

A saída de Maura Sobreira em função da ação da Policia Federal provocou revolta e indignação entre os funcionários da Sesap que, na carta, destacaram o trabalho realizado por Maura durante a pandemia da Covid-19. “Com essas ações, foram 13.939 VIDAS salvas em leitos de atenção aos pacientes com covid-19 até apresente data (02/09) e 23.715 internações, o que demonstra a capacidade de resposta do Estado em meio ao caos”, destacam.

“Certificados nos êxitos das ações decorrentes da atuação dela frente a injustiça praticada, os danos maculam a todos e todas pelo esforço em conjunto, empreendido, igualmente irradiado a todos nós servidores. Cada um que varou madrugada adentro, organizando serviços e compartilhando das aflições de muitos pacientes que pediam socorro em busca de um leito de enfermaria clínica ou de UTI, sente, nesse momento, como recebendo um “tapa na cara” que atinge a todos, através da colega que trabalhou juntamente conosco, de forma incansável, nesse enfrentamento à Covid-19 no RN” diz um trecho da Nota.

Maura Sobreira também se pronunciou sobre a sua saída agradecendo a Governadora Fátima Bezerra e aos colegas de trabalho durante o período em que esteve na Sesap.

“É com o sentimento de dever cumprido, de não ter me esquivado de salvar vidas, como servidora pública desse estado, que solicitei meu desligamento da Secretaria de Saúde, para que possa retornar aos quadros de docentes da UERN e produzir minha defesa diante dos últimos acontecimentos, de forma desvinculada da SESAP. Nesses termos, agradeço a todos os colegas do governo, SESAP, COSEMS, Conselho Estadual de Saúde, representantes de usuários, trabalhadores e equipes dirigentes dos serviços de saúde, colegas das universidades pela parceria na incansável defesa da vida e do SUS” disse Maura na carta.



De acordo com os servidores, o afastamento de Maura trará imensurável prejuízo para a SESAP e um enorme desestímulo para todos aqueles que dedicam suas vidas em defesa do SUS. “Perde a SESAP, perde a população do Rio Grande do Norte, perde o SUS”, diz a nota.

