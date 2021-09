Relatório do LAIS aponta efetividade da vacinação para redução de óbitos por Covid no RN

O documento traz uma análise do quadro atual da pandemia no estado, com diversas análises quanto a efetividade dos imunizantes para a diminuição dos óbitos em todo o território potiguar. De acordo com relatório, aos óbitos entre os pacientes vacinados internados, podem ser considerados muito baixo entre os pacientes com a D1 e D2, 0,02% e 0,03%, respectivamente.

O relatório do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), divulgado nesta sexta-feira (02), aponta que a vacinação no Rio Grande do Norte tem sido a principal responsável pela redução sustentada dos casos moderados e graves de covid-19 no estado.

Esse efeito é observado pela queda expressiva dos pedidos por internações, seja em leitos clínicos ou leitos de UTI no período posterior ao início da vacinação contra o coronavírus.

De acordo com relatório, aos óbitos entre os pacientes vacinados internados, podem ser considerados muito baixo entre os pacientes com a D1 e D2, 0,02% e 0,03%, respectivamente. “Aparentemente há um leve aumento percentual de pacientes que foram a óbito com a D2. No entanto, isso será estatisticamente normalizado à medida que mais pacientes tomarem a D2”, explicou do diretor executivo do LAIS, professor Ricardo Valentim.

O número de idosos vacinados internados também apresentou queda, girando em índices abaixo de meio por cento (0,21%). Esse número é ainda mais reduzido em relação ao idoso que tomou a D2 (0,16%). “Ou seja, cumprir o ciclo vacinal é fundamental para melhorar a proteção do indivíduo” ressaltou Valentim.

Segundo dados da Plataforma RN Mais Vacina, 80% da população adulta do RN já tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, equivalente a pouco mais de 2.149.284 potiguares com 18 anos ou mais. E, 36% da população adulta tomou a segunda dose ou dose única da vacina contra o coronavírus, correspondendo a mais de 964 mil potiguares vacinados.