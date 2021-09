PRF intensifica fiscalizações nas rodovias do RN durante o feriadão da independência

A operação foi iniciada nesta sexta-feira (3) e segue até terça-feira (07), priorizando ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país, visto que, durante os feriados, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.