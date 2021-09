Com fama de justiceiro, Fabrício “de Fernando da Gata” é morto a tiros em São Miguel

O crime aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (3), na RN 177. De acordo com informações da Polícia, Fabrício trafegava com a esposa em uma motocicleta, quando um carro emparelhou com ele e um suspeito efetuou vários disparos, fugindo em seguida. Ele morreu no local, já a esposa teve apenas escoriações. Na região, Fabrício tinha fama de ser um justiceiro. Era suspeito de vários homicídios, inclusive, na cidade de Mossoró. O corpo dele foi levado para o Itep de Pau dos Ferros. A Polícia Civil vai investigar o caso.