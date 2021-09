" Vamos continuar levando a Prefeitura até as pessoas", diz prefeito de Governador

O Projeto Prefeitura nas Comunidades foi realizado com bastante sucesso nesta sexta-feira (03) no Projeto de Assentamento Três Marias, com a presença do prefeito Artur Vale e a primeira dama Lorena Evangelista. Centenas de pessoas passaram pela Escola Municipal Francisco Queiroz Porto e foram atendidas com diversos serviços. A ação aproxima a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado da zona rural e na edição de hoje contou também com famílias das localidades rurais adjacentes como Mororó, Santo Antônio, Tião Carlos, Fazenda Marcolino 1 e 2, Riachão, Bom Sucesso, Bela Fonte, Bela Vista, Fazenda Caxangá, Rancho Do Povo, Fazenda São Joao, Fazenda Reforma, Baixa Verde e Ismênia Cruz.

O Projeto Prefeitura nas Comunidades foi realizado com bastante sucesso nesta sexta-feira (03) no Projeto de Assentamento Três Marias. Centenas de pessoas passaram pela Escola Municipal Francisco Queiroz Porto e foram atendidas com diversos serviços.

A ação aproxima a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado da zona rural e na edição de hoje contou também com famílias das localidades rurais adjacentes como Mororó, Santo Antônio, Tião Carlos, Fazenda Marcolino 1 e 2, Riachão, Bom Sucesso, Bela Fonte, Bela Vista, Fazenda Caxangá, Rancho Do Povo, Fazenda São Joao, Fazenda Reforma, Baixa Verde e Ismênia Cruz.



A lista extensa de serviços contou com cabelereiro, Cadastro Único, orientações do Bolsa Família, Programa Criança Feliz, psicólogo, serviço social, teste rápido HIV, teste rápido Sífilis, teste rápido hepatites B e C, exame de glicose/glicemia, aplicação de flúor, palestra de saúde e higiene bucal, atendimento médico, vacina contra a influenza, emissão de CPF e Carteira de Trabalho digital, confecção de curriculum, cadastro corte de terra, entrega do comprovante da vacinação contra a febre aftosa, substituição de lâmpadas, cadastro cultural, oficina de dança, distribuição de material esportivo e cestas básicas, contação de histórias e atividades pedagógicas. Os participantes também acompanharam apresentações culturais de capoeira e dança.



O Projeto foi aprovado pela comunidade, como afirma a agricultora Marineide, que destacou a importância da ação para Três Marias e demais localidades da região: “As pessoas às vezes têm dificuldade para se deslocar até a cidade, e a Prefeitura está trazendo esse benefício para a nossa comunidade. É uma ação muito boa, pra muita gente. Só temos que agradecer e pedir que a Prefeitura continue olhando para a zona rural”, ressaltou.



A vereadora Luara Fagundes agradeceu ao prefeito Dr. Artur Vale “por ter dado as condições” para que a ação fosse realizada e estendeu seus agradecimentos aos presentes e a todos os servidores da Prefeitura e da Câmara envolvidos. “Esse projeto é uma ação que terá continuidade e em breve, se Deus quiser, estará em todas as regiões do município”, afirmou.





A primeira-dama Lorena Evangelista falou da alegria de estar à frente de um projeto “feito com muito amor e carinho” para facilitar a vida das pessoas que vivem na zona rural. “O sentimento é de gratidão em ver o sorriso e a satisfação das pessoas que aqui estão. Vamos continuar trabalhando unidos em busca de construir uma cidade de Governador melhor para todos”, declarou.



O prefeito Dr. Artur Vale agradeceu a parceria da Câmara e a todos os secretários, vereadores e auxiliares do Executivo e Legislativo por se dedicarem na organização de um projeto tão importante. “O nosso objetivo é fazer com que os serviços públicos possam estar presentes em regiões distantes do nosso centro urbano. Nós estamos e vamos continuar levando a Prefeitura até as pessoas. Afinal, os serviços existem para as pessoas, e se elas não podem chegar até os postos de atendimentos, a nossa gestão vai fazer essa aproximação. Estou muito feliz com a alegria das pessoas e asseguro que vamos continuar trabalhando para produzir mais sorrisos na zona rural, através de gestão que pensa na cidade e no campo”, assegurou.



O Projeto Prefeitura nas Comunidades contou com as participações também da vice-prefeita Débora Trigueiro; dos secretários municipais Marcos Medeiros (Planejamento), Ramon Martins (Juventude, Cultura e Desporto), Elvis Andrade (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente), Genivaldo Felipe (Obras), Juliana Freitas (Saúde), Kaká Silveira (Administração) e Isabela Rodrigues (Educação); dos vereadores Chagas Cruz, Adonias Melo, Maristela Cardoso e Carlinhos do Horizonte; além dos ex-prefeitos Adail Vale, Anax Vale e Gilberto Martins.