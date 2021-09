Paraibano assassinado na Barrinha e Professor de academia vítima de acidente na 304

As duas ocorrências foram quase no mesmo horário. O paraibano Wellington Gomes foi assassinado com tiros de pistola dentro da casa onde morava na Barrinha, que fica entre Mossoró e Baraúna, já o professor Fabrício Allison, que também trabalhava de segurança, estava retornando de Tibau de passageiro num Jetta quando este colidiu com dois cavalos na região entre o Redenção e o viaduto do Santa Delmira e morreu no local