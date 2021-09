Prefeitura de Grossos realiza ato cívico em alusão a independência do Brasil

Neste dia 07 de Setembro de 2021 é comemorado os 199 anos de independência do Brasil, e por esse motivo a Prefeitura de Grossos realizou na manhã desta terça-feira (7) ato cívico para celebrar a data em que o Brasil deixa de ser colônia portuguesa e chega a status de uma nação independente.

A solenidade foi iniciada com a prefeita Cinthia Sonale e o vice-prefeito Galego Caetano realizando hasteamento das bandeiras, em Frente ao Palácio José Marcelino Ferreira ao som do Hino Nacional Brasileiro.

A Prefeita Cinthia Sonale agradeceu a presença de todos e discursou acerca da independência do Brasil. " De modo que a liberdade que hoje se comemora, de fato, é uma mera ilusão. Estamos presos a conceitos, regras, normas, leis, a valores morais e éticos o tempo todo. A liberdade envolve muitos paradigmas. Mas se formos pensar no Brasil e sua ligação com Portugal, no passado, foi algo que, inevitavelmente iria acontecer. Muito precisa ser feito para que possamos atingir, verdadeiramente, a excelência de liberdade de um povo, de uma nação", disse.

O vice-prefeito Galego Caetano cumprimentou a todos que prestigiavam o evento e falou que o município, assim como o Brasil também deu um grito de liberdade. "Há poucos dias,Grossos deu um grito de liberdade elegendo a primeira prefeita mulher, Cinthia Sonale, mulher forte, que pensa no seu povo. O povo é consciente de que a Prefeita tem feito um ótimo trabalho, com empenho e dedicação, para garantir assistência de qualidade a todos os grossenses", disse.

O evento ocorreu no largo da Prefeitura com participação de populares e contou com a presença do Secretário Geral, Veronildo Caetano, Procurador Geral, Dayan Dantas, a Chefe de Gabinete, Fabrícia Élida, Secretária Executiva, Hilda Laiane, Controlador Geral, Mackenzie de Oliveira, dos vereadores, o presidente da Câmara, Fabiellyson Gomes, Dauster Renard, Cinthia Seabra, Alexandre Santos e Secretários Municipais.

Na oportunidade a Prefeita Cinthia Sonale assinou a ordem de serviço de recuperação do meio fio da Avenida Raimundo Gonçalves, bem como a ordem de compras das carteiras escolares da rede municipal de ensino