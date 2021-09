No 7 de setembro, Prefeitura promove atividades físicas e culturais em Governador Dix-Sept Rosado

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado reuniu centenas de pessoas na manhã desta terça-feira (07) nas comemorações do 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil.

Através do Projeto Dissé Independente, a gestão do prefeito Dr. Artur Vale realizou passeio ciclístico, corrida de rua e aulas de danças. A programação contou também com hasteamento de bandeiras e foi encerrada com um café da manhã para todos os presentes.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o apoio da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Desporto e contou com as participações do prefeito Dr. Artur Vale; da vice-prefeita Débora Trigueiro; da primeira-dama e secretária de Assistência Social Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Marcos Medeiros (Planejamento), Ramon Martins (Juventude, Cultura e Desporto), Elvis Andrade (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente), Genivaldo Felipe (Obras), Juliana Freitas (Saúde), Kaká Silveira (Administração) e Isabela Rodrigues (Educação); dos vereadores Luara Fagundes (Presidenta da Câmara), Chagas Cruz, Adonias Melo e Dener Pio; além de Soldado Valença, representando a Polícia Militar no hasteamernto das bandeiras.

Luara Fagundes falou da importância do 7 de Setembro e parabenizou o prefeito Dr. Artur Vale pela programação comemorativa.

Presente no Dissé Independente desde as primeiras horas do dia, Lorenna Evangelista agradeceu a todos que contribuíram e falou da sua alegria de estar à frente do evento.

“Foi um dia lindo, muito especial. A gestão de Dr. Artur é isso: a Prefeitura próxima das pessoas.”, exaltou.

Dr. Artur Vale também agradeceu aos servidores envolvidos e a todas as pessoas que participaram de mais uma iniciativa da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado. Em seu discurso, o prefeito exaltou a independência e a democracia.

“É dever de todos os brasileiros defender a sua independência e os pilares que sustentam esse país, conforme previsto na Constituição: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Somos defensores da Constituição, da democracia e da independência”, afirmou.

Todos os participantes do passeio ciclístico de 10 km e da corrida de rua de 5 km receberam uma camisa padronizada do Dissé Independente.