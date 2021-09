Tremor de terra é registrado pelo LabSis/UFRN no município de Portalegre

Nesta quarta-feira (08), às 03h30, um tremor de terra, de magnitude preliminar 1.4 mR, foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN na região do município de Portalegre, no estado do Rio Grande do Norte.

O último evento registrado no município ocorreu no mês de janeiro deste ano. O primeiro, de magnitude preliminar 1.5 mR, ocorreu às 21h25 (hora local). Minutos depois, às 21h47 (hora local), outro tremor, também de magnitude 1.5 mR foi registrado. Aproximadamente uma hora depois, às 22h48, ocorreu o último evento, de magnitude preliminar 1.1 mR.

No estado do Rio Grande do Norte, o último evento registrado ocorreu no dia 22/08, às 19h57 UTC, no município de Upanema. A magnitude preliminar do evento foi calculada em 1.5 mR.

O LabSis/UFRN não obteve nenhuma informação de que moradores da região tenham escutado ou sentido o evento desta quarta-feira.

O Laboratório informou ainda que permanece monitorando e divulgando toda atividade sísmica da região Nordeste do país e do estado do Rio Grande do Norte em tempo real.