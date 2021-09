Caern conclui novo trecho da adutora que visa reduzir problemas de falta de água em Caraúbas

Equipe da Caern concluiu novo trecho da adutora Zimar Fernandes, em Caraúbas, entre as Estações de Bombeamento 1 e 2.

Nesta quinta-feira (9), serão feitas duas interligações do novo trecho para levar água até a cidade. A partir das 6h da manhã o abastecimento estará suspenso. A previsão é religar o sistema durante à noite ainda da quinta-feira.

Os serviços foram iniciados na semana passada com limpeza do terreno, escavações de valas e assentamento de nova tubulação no Sítio Igarapé.

A Caern substituiu a parte da adutora que tem apresentado vazamentos com frequência. Foi concluído o assentamento da tubulação e será feita a interligação do novo trecho ao sistema existente.

“Nossa expectativa é que com o novo trecho, diminuam manutenções na adutora, garantindo a chegada de água na cidade”, relata o gerente da Regional Oeste, Márcio Bruno.

Nesta quinta-feira também será feita manutenção de equipamentos chamados ventosas ao longo da adutora e instalação de novo quadro de comando elétrico.

CRONOGRAMA DE ABASTECIMENTO

Atualmente o abastecimento está sendo feito para o bairro Leandro Bezerra. Ao religar o sistema, durante a noite de quinta-feira (9), o envio de água retornará para o Leandro Bezerra. E será concluído durante a noite de segunda (13).

Os bairros Sebastião Maltez, Aeroporto e Haroldo Maia vão receber água a partir da segunda-feira (13), à noite.