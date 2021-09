Após ter perna amputada, Andreza Silva pede ajuda para comprar cadeira de rodas e prótese

A travesti precisou amputar a perna esquerda após esta ser esmagada por uma carreta. O caso aconteceu no dia de 10 de agosto, às margens da BR-304, em Assú. Andreza contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que recebeu alta do hospital há 10 dias e agora precisa comprar uma cadeira de rodas para conseguir sair da cama, além de medicamentos para continuar o tratamento. Também precisa comprar uma prótese, assim que for possível utilizar, para poder voltar a trabalhar.