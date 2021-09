200 famílias indígenas de João Câmara serão beneficiadas por projeto de dessalinização

O projeto é resultado de uma articulação do mandato do Senador Jean junto ao grupo empresarial CPFL. Nesta quarta-feira (8), Jean e a governadora Fátima Bezerra assistiram à apresentação do projeto, em reunião com representantes da empresa. O grupo atua no ramo de energia eólica e é responsável por 20% da capacidade instalada do Rio Grande do Norte. O projeto de dessalinização custará R$ 8 milhões, em uma ação social paralela à exploração eólica.