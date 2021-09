PF localiza o caminhoneiro Zé Trovão escondido num hotel na Cidade do México

Zé Trovão teve a prisão preventiva decretada semana passada, pelo ministro Alexandre de Morais, do STF, por incitar atos antidemocráticos no 7 de setembro, mas fugiu antes de ser preso. A PF o estava rastreando desde então. Nesta quinta-feira, 9, ele gravou vídeo dizendo que a gerência do hotel havia comunicado que a Embaixada havia feito contato e que ele iria se entregar à Polícia Federal. Entretanto, pouco tempo depois gravou outro vídeo dizendo que não mais iria se entregar, mas que tirassem as faixas de apoio a Bolsonaro.