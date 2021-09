Projeto de Isolda para inserção de jovens no mercado de trabalho é aprovado na ALRN

O projeto de lei que institui o programa Jovem Potiguar, de autoria da deputada estadual Isolda Dantas (PT), foi aprovado à unanimidade nesta quinta-feira, 9, na Assembleia Legislativa.

O objetivo do programa é instituir cursos de formação continuada para jovens considerados em situação de vulnerabilidade social.

"Esse projeto contribui para que a juventude possa ter uma perspectiva profissional e que garanta o horizonte e uma alternativa positiva", afirmou a deputada Isolda.

Segundo o texto aprovado, o projeto contempla jovens entre 16 e 29 anos que estejam em situação de vulnerabilidade social e matriculados na rede pública estadual - ou que tenham concluído o ensino fundamental nesta rede. Eles receberão bolsas durante o programa como forma de incentivo e permanência estudantil.

Para comprovar a vulnerabilidade social, é preciso que eles estejam cadastrados no CadÚnico.

O projeto também garante que os jovens concluintes do Jovem Potiguar tenham prioridade nas políticas sociais ofertadas pelo Governo do Estado que tenham o objetivo de criação de renda e geração de emprego. Para Isolda, o programa deve inserir os jovens no mercado de trabalho.

O projeto segue para a sanção da governadora Fátima Bezerra (PT).