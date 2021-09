Nota Potiguar abre oferta de vouchers para opções turísticas no RN

A campanha Nota Potiguar inicia a partir desta sexta-feira (10) as reservas de vouchers da segunda edição do programa Turismo Cidadão.

Nessa versão, serão oferecidos vouchers que podem ser trocados por créditos de R$100, R$150 e R$ 200 em produtos turísticos ofertados pelas agências credenciadas e em bares, restaurantes e estabelecimentos similares cadastrados.

Nesse primeiro lote, serão disponibilizados em horários aleatórios 3,5 mil vouchers até o dia 19 deste mês, iniciando após a zero hora desta sexta-feira.

O fracionamento visa evitar picos de acessos ao aplicativo da Nota Potiguar logo nos primeiros instantes da abertura do lote e, principalmente, dar oportunidade para que usuários em diferentes horas e dias possam efetuar a reserva.

O programa Turismo Cidadão é um dos braços da Nota Potiguar, como resultado da parceria entre Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN), Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), responsável por credenciar os empreendimentos interessados em participar e se beneficiar com o programa.

No total, serão distribuídos mais de R$1 milhão em vouchers de crédito – mais que o triplo do investido na edição piloto no ano passado – para serem desfrutados apenas em estabelecimentos instalados no Rio Grande do Norte. O crédito não é válido para outros destinos fora do estado.

Para reservar o voucher, o usuário do app precisa ter entre 10 e 20 pontos acumulados ao solicitar o CPF na nota nos momentos de compras, dependendo do valor: créditos de R$ 100 (10 pontos), R$ 150 (15 pontos) e R$ 200 (20 pontos).

Como o sistema de oferta dos vouchers do lote agora será aleatório, o participante pode em qualquer momento do dia checar no aplicativo se os vouchers estão disponíveis. Basta acessar o menu ‘Campanha’, em seguida selecionar a opção ‘Eventos’ e verificar se existem ingressos disponíveis.

De acordo com a coordenação da Nota Potiguar, essa sistemática permite a oferta de vouchers em todos os dias do período de duração do lote e minimiza o risco de possíveis instabilidades no app pela sobrecarga de acessos em horários de abertura de lotes. A campanha tem mais de 283 mil usuários cadastrados.





UTILIZAÇÃO

Os vouchers desse lote só poderão ser utilizados a partir do dia 16 e têm validade de 90 dias. Cada usuário pode reservar apenas dois vouchers obrigatoriamente com valores distintos em toda essa edição do programa, que abrirá outros dois lotes.

A relação das agências de viagens, onde o participante poderá trocar por crédito em diárias de hotéis ou passeios turístico, e dos restaurantes estará disponível no site da Nota Potiguar (https://np.set.rn.gov.br) e redes sociais nos próximos dias.

Antes de se dirigir ao empreendimento, é importante o usuário verificar sempre a situação do voucher para constatar a validade. O bilhete não precisa ser impresso. Basta o portador tê-lo no smartphone e apresentá-lo junto com documento de identificação pessoal no momento da utilização do crédito, seja nos restaurantes ou nas agências, para leitura do QR Code.

A primeira fase da campanha ‘Turismo Cidadão’ foi um grande sucesso de público, sendo distribuídos 950 vouchers, que totalizaram um montante de quase R$ 300 mil. Os vouchers foram ofertados para passeios de buggy e hospedagens em estabelecimentos parceiros do setor hoteleiro do estado.

Nesta segunda fase, a campanha visa estimular o setor a retomar as atividades aos níveis do período pré-pandemia. Além de ampliar a quantidade de vouchers, aumentou a diversidade de produtos e serviços oferecidos, procurando atingir todo o segmento turístico.

Uma boa notícia para os usuários com vouchers da edição anterior não utilizados devido às restrições causadas pela pandemia. Esses participantes terão vouchers restituídos nessa segunda versão do Turismo Cidadão com créditos equivalentes ao valor da categoria do voucher anterior. Os bilhetes estarão disponíveis a partir do dia 16, quando passam a ser utilizados nessa edição.