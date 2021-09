Senador Jean confirma recursos para calçar acesso ao Castelo Zé dos Montes, em Sítio Novo

O Senador Jean visitou a cidade de Sítio Novo nesta sexta-feira (10) e conversou com a prefeita Andrezza Brazil, com a vice-prefeita, Nira, com vereadores e com a comunidade. Na visita, Jean confirmou os recursos para calçar o acesso ao Castelo Zé dos Montes, ponto turístico da cidade.

A ideia da ida a Sítio Novo foi também de ouvir as necessidades da cidade para melhor direcionar as ações do mandato. É o Giro pelo RN, projeto do Senador Jean realizado virtual e presencialmente.

Além da prefeita e da vice, também receberam o senador os vereadores Inácio, presidente da Câmara, Lidinha, Vitória Mafra, Uesclay, Neto Correia, Judrene e Janileide, e secretários do Município.

Entre os recursos já enviados por Jean, R$ 100 mil foram para ajudar a saúde de Sítio Novo, em meio à pandemia da Covid-19. Ele também vai viabilizar a construção de uma arena de futebol de 7 na cidade, através de R$ 300 mil mandados ao Município. É o projeto Areninhas Potiguares, do mandato do senador, que vai espalhar estruturas esportivas por diferentes municípios do Rio Grande do Norte.

São campos de futebol equipados com vestiários, iluminação, arquibancadas e toda a estrutura das quadras de society privadas, que vão servir também de espaço para o convívio da comunidade.

“A areninha vem para atender a um pleito da população de Sítio Novo, que sempre reivindicou por ter um campo para prática esportiva”, contou a prefeita Andrezza Brazil.

Além disso, houve ainda os R$ 250 mil confirmados nesta sexta (10) para o calçamento do acesso ao Castelo Zé dos Montes. “Sabemos da importância turística do castelo para toda a região e não poderíamos deixar de chegar junto para melhorar o acesso”, afirmou Jean.

Joseildo Barreto, atual administrador do castelo, agradeceu os recursos. “Para mim é um acontecimento maravilhoso, é uma satisfação receber o senador, o primeiro que veio até aqui”, disse.

O senador está tentando outros R$ 250 mil de verbas extraordinários para mais pavimentações. Caso sejam confirmados esses recursos, o mandato de Jean totaliza quase R$ 1 milhão somente pra Sítio Novo.

“Andrezza e Nira pegaram a cidade com dívidas de gestões passadas e estão colocando o Município nos trilhos, pagando o funcionalismo público direitinho e garantindo melhorias a Sítio Novo. Com nossos recursos, contribuímos para ajudar as duas a melhorar a vida do povo que mora na cidade”, declarou o Senador Jean.

Jean segue com agenda no Trairi nesta sexta, seguindo em direção a São José do Campestre durante a tarde.