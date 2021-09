Força-tarefa desativa unidade de refino de drogas gerenciado por foragido de Justiça

Acusado de estupro de vulnerável em Pau dos Ferros, o foragido de justiça (não foi divulgado nome) não foi encontrado pela força Tarefa da PF. Na casa do criminoso, em Mossoró, os policiais apreenderam produtos que se assemelham a drogas, prensa profissional, balança de precisão, seringas, entre outros produtos.

Policiais integrantes da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FTSP-Mossoró) desativaram na tarde desta sexta-feira, 10/9, no Bairro Presidente Costa e Silva, Zona Leste de Mossoró/RN, um laboratório clandestino utilizado para refino e fracionamento de drogas que funcionava num imóvel apontado, também, como esconderijo de um homem foragido da Justiça que responde pela acusação de estupro de vulnerável perante a 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros/RN. O suspeito não foi localizado.

Durante a realização das buscas foram encontrados diversos objetos que caracterizam a manipulação e refino de droga, tais como: balança de precisão, seringas, substâncias químicas e até uma prensa profissional para embalar o produto ilícito.

Os policiais também apreenderam no interior do imóvel substâncias que se assemelham a entorpecentes, as quais serão pesadas e submetidas a exame pericial a fim de determinar a sua identificação.

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (FTSP-Mossoró) é coordenada pela Polícia Federal e composta também por policiais civis, policiais militares, policiais penais estaduais e policiais penais federais, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI).

A população pode colaborar com a Força-Tarefa através do telefone (84) 3323.8300, bem como pelo aplicativo de mensagens WhatsApp: 99218.0326, que são os canais indicados para recebimento de informações e denúncias de crime, sendo o sigilo do denunciante plenamente preservado.