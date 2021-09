Atleta mossoroense vence campeonato estadual de Taekwondo e se classifica para o Open Nordeste

O esporte sempre foi visto como um meio transformador na vida de jovens e adultos e foi por meio de um projeto social esportivo que Márcio Henrique Fonseca da Silva, de apenas 15 anos, conseguiu conquistar o outro no Campeonato estadual de Taekwondo.

Ele é atleta da “Go Fight”, por meio da qual o professor Ikaro Felipe desenvolve um projeto social com jovens do bairro Integração e da região.

O campeonato estadual aconteceu no sábado, dia 11, em Natal. Com a vitória, Márcio também se classificou para representar o município no Open Nordeste de Taekwondo. O evento será realizado em João Pessoa, na Paraíba, no próximo dia 25.

Márcio é aluno do primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, no abolição 4.

Nikaline Martins, mãe do atleta, conta que ele começou a treinar em 2015 e desde então a família vem batalhando para que ele consiga participar das competições.

“De lá pra cá a gente vem lutando e batalhando pra participar dos eventos. Não participamos de muitos pela falta de apoio financeiro, mas incentivo nós sempre demos a ele, assim como o professor e todos os companheiros de Equipe”, conta.

A família, inclusive, cedeu gratuitamente o prédio onde ele treina junto com os companheiros da “Go Fight”, um espaço localizado na Avenida Integração, no conjunto de mesmo nome.

Nikaline conta que agora o adolescente está muito feliz e ansioso para os próximos eventos que vão vir, incluindo o Open Nordeste.

O PROJETO SOCIAL

O professor Ikaro contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que Márcio é muito esforçado, assim como outros meninos que participam do projeto social.

Ele explica que vem desenvolvendo esse trabalho social com crianças e adolescentes da região do Redenção desde o ano de 2015. Ele não cobra aos alunos pelos treinos.

Diz que sempre que vai seguindo a caminho do Centro de Treinamento, no espaço cedido pela família de Márcio, ele vai convidando outros jovens a se juntar ao grupo.

“O meu objetivo é formar atletas e pessoas de bem e de bom caráter. Já transformei a vida de vários jovens através do taekwondo, mas, além de tudo isso, tenho um grande objetivo que é colocar um atleta mossoroense, pela primeira vez na história, em uma seleção Brasileira ou até mesmo do estado”, diz Íkaro.

O professor ainda comemora a vitória de Márcio lembrando que é uma conquista muito grande, diante da realidade de poucas oportunidades.

Lembra que falta incentivo financeiro, transporte para levar os atletas às competições e apoio, inclusive do poder público. “Contamos com a ajuda apenas dos pais que podem contribuir”, finaliza.