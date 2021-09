Governo abre licitação para recuperação da Avenida Leste Oeste em Mossoró e mais 27 Rodovias no RN. Em todo o Estado, 28 trechos e segmentos críticos de estradas serão beneficiados com as obras nas Regiões do Seridó, Vale do Assu, Oeste e Região Agreste. Em Mossoró, está previsto obras de recuperação e reforço de base e recapeamento asfáltico da Avenida Leste/Oeste.

O Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sin), publicou no Diário Oficial de terça-feira (14), o aviso de licitação na modalidade concorrência para execução de obras de restauração de rodovias no RN.

A licitação é no valor de R$ 50 milhões, sendo R$ 20 milhões para aplicação ainda em 2021 e R$ 30 milhões em 2022.

Em todo o Estado 28 trechos e segmentos críticos de estradas serão beneficiados com obras, como o trecho de divisas de Carnaúba dos Dantas e Ouro Banco, no Rio Grande do Norte, com o estado da Paraíba, acesso ao distrito de Boi Selado (Região Seridó), Pedra Preta/Lajes (Região Central), Assu/Carnaubais, Carnaubais/Porto do Mangue (Vale do Assu), Avenida Leste/Oeste Mossoró, Tibau/Grossos, Lucrécia/Umarizal, Olho D'água do Milho/Apodi (Oeste), Barra do Cunhau/Vila Flor, Vera Cruz/Monte Alegre (Região Agreste).

De acordo com o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Manoel Marques, os recursos são oriundos do lucro da Caern (R$ 12 milhões) e dos royalties do petróleo (R$ 8 milhões).

O diretor explica que os serviços a serem executados são a recuperação e reforço de base e recapeamento asfáltico. "Não será operação tapa buracos. Os serviços vão assegurar maior qualidade e durabilidade às estradas, como determinou a governadora professora Fátima Bezerra".

O aviso de licitação prevê o recebimento e abertura das propostas no dia 19 de outubro, às 10 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação na sede da Secretaria de Infraestrutura, no Centro Administrativo do Estado, em Natal. O Edital e anexos devem ser solicitados exclusivamente por E-mail: cplsinrn@gmail.com, das 8 h às 14 horas, de segunda a sexta-feira.