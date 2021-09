Solicitação de Cinthia Sonale é atendida e Governo do Estado vai restaurar RN Dehon Caenga

Uma boa notícia para quem trafega pela avenida litorânea Dehon Caenga: a governadora Fátima Bezerra atendeu reivindicação apresentada pela prefeita Cinthia Sonale, acerca da recuperação asfáltica, e incluiu a RN na lista de rodovias estaduais que serão contempladas com licitação anunciada pelo Governo do Estado.

De acordo com a licitação anunciada pelo Governo, serão investidos R$ 50 milhões, dos quais R$ 20 milhões serão utilizados ainda em 2021.

Para a prefeita Cinthia Sonale, o anúncio feito pelo Governo do Estado é uma prova do quanto ela tem buscado melhorias para Grossos desde que assumiu o poder Executivo. “Conversamos com a governadora e apresentamos a nossa realidade: somos um município turístico e dependemos de boa estrada para que nossas potencialidades sejam visitadas, que nossa culinária seja apreciada pelos visitantes. O turismo é, no momento, a aposta de muitos municípios brasileiros e não seria diferente conosco, que temos um leque considerável de atrativos que merecem ser aproveitados”, comentou.

Segundo Cinthia Sonale, outros benefícios vão chegar ao município e pediu um pouco de paciência à população. “Estamos seguindo no caminho do desenvolvimento. Como é do conhecimento público, encontramos um município quebrado, com dívidas e repleto de problemas. Aos poucos estamos colocando tudo nos eixos e queremos terminar este ano com a Casa totalmente arrumada. Só pedimos um pouco mais de paciência à população para que possamos concretizar o que dissemos que iríamos fazer”, disse.