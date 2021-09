Oferta de novas especialidades na saúde tem sido positiva para população

Sempre preocupado em melhorar e facilitar a vida da população de Serra do Mel, a Administração Municipal tem proporcionado atendimento médico de diversas especialidades, sendo que várias delas vem tendo atendimento no Centro de Especialidades.

Um dos médicos que vem atendendo é Dr. Bernardo Amorim e na última segunda-feira, 13, somente no período da tarde foram mais de 40 pessoas atendidas.

Para Aldivan Gregório, diretor da unidade Mista de Saúde de Serra do Mel, “a população ganha com a oferta de várias especialidades. Ganha tempo e qualidade de vida, especialmente porque não precisa vencer alguns quilômetros de distância até outra cidade para ser atendida”, observou.

Já a secretária municipal de saúde, Anacelia Freitas ressalta que a ampliação da estrutura médica em Serra do Mel garante mais segurança à população do município, "porque o atendimento médico fica mais perto das pessoas, evitando grandes deslocamentos. Acerta mais uma vez a gestão do prefeito Bibiano, e essa oferta vem dando certo e trazendo muitos resultados positivos para a saúde de Serra do Mel”, afirmou a secretária de saúde.

Outra especialidade, também em dias de segunda-feira, é a de dermatologia, com atendimento de Isaura Rosado. “Uma especialidade que vem intensificando o serviço na prevenção e combate ao câncer de pele e das demais enfermidades dermatológicas, onde se elabora um diagnóstico adequado e o tratamento adequado para o paciente”, comentou a secretária.