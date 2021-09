Após reforma, Estádio Darilzão sedia campeonato de futebol em Grossos

Investir no esporte como um recurso facilitador de inclusão e de lazer faz parte das estratégias da atual administração municipal, e, por esse motivo, a prefeita Cinthia Sonale autorizou que fosse realizada a reforma no Estádio de Futebol Darlizão, na Comunidade do Córrego, visando sediar a 3° Edição da Taça Martins Carlos.

O equipamento passou por readequações na sua estrutura física com serviços de alvenaria, recuperação do muro e terraplanagem. Também foi realizado o serviço de pintura em todo o Estádio. Na parte elétrica, instalação de nova iluminação.

Há muito tempo que o estádio não passava por nenhum tipo de reforma, e por falta dos reparos que não eram feitos com regularidades pela gestão passada, a prática de atividades físicas no Estádio era comprometida, não podendo ser realizado nenhum tipo de evento de natureza esportiva.

A prefeita Cinthia Sonale fala sobre à Comunidade do Córrego sediar a 3° Edição da Taça Martins Carlos. “É o primeiro grande evento esportivo que a Prefeitura irá promover desde o início da crise sanitária do novo coronavírus. A comunidade do Córrego foi a grande contemplada para a realização do evento. Hoje no munícipio, cerca de 75% da população ativa está parcialmente vacinada com a primeira dose da covid-19, por esse motivo o evento irá acontecer. Como eu sabia que existia a possibilidade da realização do campeonato graças ao avanço na vacinação, eu determinei que fossem feitos todos os reparos no estádio, a fim de garantir conforte aos atletas e torcedores”, disse.

Cinthia ressalta que é a primeira vez que o campeonato irá contar com uma premiação tão significativa. “São R$ 9 mil reais em premiação para as equipes vencedoras. O dinheiro é como um incentivo a prática do esporte tão usual entre os grossenses “, comentou a prefeita.

Dez equipes irão disputar o campeonato, que é dividido em dois grupos com cinco times cada. Desses, oito se classificam e seguem na busca pelo título da 3° Edição da Taça Martins Carlos. O campeonato segue adiante, e apenas dois times serão classificados para disputar a final no dia 11 de dezembro.

Ao todo, serão R$ 9 mil reais em premiações divididas entre as equipes que conseguirem os melhores lugares no pódio. Para o 2° lugar, R$ 2.500 mil, 3° lugar, R$1.000 mil. Para a premiação de desempenho individual, o melhor goleiro do campeonato receberá R$ 250, e para o artilheiro da competição R$ 250.

No dia 11 de dezembro será conhecido o campeão da 3° Edição da Taça Martins Carlos. A equipe vencedora, além do troféu de melhor time da competição, levará para casa uma premiação no valor de R$ 5 mil.

A 3° Edição da Taça Martins Carlos, já tem dada marcada para começar: é neste sábado (18), e a partir das 18h a bola rola solta no campo, abrindo oficialmente o campeonato de futebol. Os jogos, até a data da grande final, acontecerão todos os sábados na Comunidade do Córrego, zona rural do município.